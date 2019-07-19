"آمنة نصير" تكشف معلومة صادمة عن السحر الأسود

أكدت الدكتورة أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أن السحر والشعوذة يمس صحيح الدين ويخرج من الملة، حيث يخرج الإنسان الذي يقوم به من دائرة الإيمان.
وأشادت "نصير"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "تن"، بقيام منطقة القناطر بحملة لتنظيف المقابر من السحر الأسود، مؤكدة أنها تندهش كثيرًا من المجتمع المصري والذي يجيد التعامل مع الالكترونيات ثم النزول مرة أخرى للانحدار خاصة في ممارسة السحر والشعوذة الذي كان موجودًا في العصور الوسطى.
وتابعت: "مازلنا نترك الشياطين تلعب بعقول الناس ولكن يجب مواجتها لأنها لا تتفق مع صحيح الدين ولا تتسق مع العقيدة السليمة دي أعمال شيطانية تفسد عقيدة الانسان، ومن يعتقد بهذه الأشياء هو اعتقاد فاسد وهذه من الاعيب الشيطان الذي يقع فيها الجهلة".