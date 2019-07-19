"آمنة نصير" تكشف معلومة صادمة عن السحر الأسود

أكدت الدكتورة أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أن السحر والشعوذة يمس صحيح الدين ويخرج من الملة، حيث يخرج الإنسان الذي يقوم به من دائرة الإيمان.

أكدت الدكتورة أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، أن السحر والشعوذة يمس صحيح الدين ويخرج من الملة، حيث يخرج الإنسان الذي يقوم به من دائرة الإيمان.