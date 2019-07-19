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ابن يجرد والدته من ملابسها ويغتصبها مرتين

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اغتصاب طفلة

وكالات أحمد الشربينى

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اغتصاب

اغتصاب الامهات

اغتصاب فى مصر القديمة

تجرد ابن من مشاعره الإنسانية وأقدم على اغتصاب والدته مرتين داخل شقتها بمصر القديمة.

البداية عندما وردت معلومات لقسم شرطة مصر القديمة من سيدة مفادها قيام نجلها باغتصابها، وقالت المبلغة إنها مطلقة من زوجها الأول منذ سنوات ولديها منه ولد عمره 30 عاما، ويقطن معها ومع زوجها الثانى بنفس الشقة بعزبة "خير الله".

وقام بالدخول عليها في غرفتها وتجريدها من ملابسها واعتدى عليها جنسيا ولم تكن المرة الأولى وعلى الفور تحركت قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة مصر القديمة وألقت القبض على المتهم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيٌق.


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