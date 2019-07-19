رد قاسٍ من "الحلفاوي" على فنان شهير

19 يوليه 2019 - 10:18 ص

هاجم الفنان نبيل الحلفاوي المطرب محمود العسيلي بسبب الضجة التي أثيرت بينه وبين جمهوره عقب تداول فيديو له من إحدى حفلاته يرفض فيه التقاط صورة مع أحد معجبيه.

ونشر "الحلفاوي" عبر "تويتر" قائلًا : "ولمن سيقدم فنه؟ من يتكبر على جمهوره فلا جزاء له إلا الانصراف عنه، لكن لو السؤال عن هذا الموقف بالتحديد.. يجب أن نحدد أولا هل رفض العسيلي التصوير يدخل في نطاق التكبر؟، الأخ الذي يطلب التصوير ليس وحده من يحمل كاميرا في موبايله بل مئات الحاضرين، هل على العسيلي الاستجابة؟ لن يغني إذن.

وأضاف "الحلفاوي" في تدوينه أخري موضحاً موقفه بعدما تلقي رد أحد المتابعين: "أنا لا تربطني علاقة شخصية بالعسيلي.. ولم أره في حياتي هو ليس دفاعا بقدر ما هو محاولة لتوضيح الموقف حتى لا يستاء الموجودون في تجمعات كبيرة غير منتبهين للاستحالة العملية".

ودشن متابعو وجمهور العسيلي حملة ضده مفادها نعم للتنمر ضد العسيلي، وأصبح حديث موقع الرسائل القصيرة تويتر عن واقعة العسيلي وجمهوره الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يشنوا عليه هجومًا عنيفًا، وتدولوا مقطع فيديو آخر له وهو يتعرض لموقف محرج أثناء غنائه في إحدي الحفلات، ليرده عليه فيما هو بدر منه من هذا التصرف، من استهزائه من أحد المعجبين به .

وأصبحت خلافات العسيلي مع جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عرض مستمر، بسبب دخوله في مناوشات معهم وفي بعض الأحيان يستخدم تعبيرات ومصطلحات تتجاوز علاقة الفنان بجمهوره.

وآخرها، هجوم العسيلي على أحد متابعيه بـ تويتر عندما قال له : "هو لازم اللي يتصور معاك يبقى واسطة"، ليرد عليه العسيلي :"حضرتك فاهم الموضوع غلط دي كانت حفلة كبيرة فيها مئات الطلبة وواحد منهم مصمم يتصور ولو أتصورت معاه مش هغني لأني لازم أتصور مع كل الناس اللي في الحفلة.. من فضلكم متحكموش على حاجة انتو مش فيها".



