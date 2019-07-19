بالأسماء .. إصابة 10 أشخاص فى حادث مروع بمطروح

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تصادم اتوبيس

أصيب  10 أشخاص في تصادم أتوبيسين غرب الدلتا ناحية تقاطع طريق وادي النطرون مع الطريق الساحلي "مطروح - الإسكندرية" اليوم الجمعة.

وأعلنت مديرية الصحة بمطروح، عن وصول 9 أشخاص مصابين إلى مستشفى العلمين المركزي وآخر إلى مركز مارينا الطبي.

وأضافت مديرية الصحة بمطروح، أن أسماء المصابين هم: أحمد فؤاد نور (21 سنة - إسكندرية) مصابًا باشتباه كسر بالفقرات العنقية واشتباه كسر بعظمة الفخذ، يسرى رمضان على حسن (32 سنة - إسكندرية) كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد عاطف على (21 سنة - إسكندرية) كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ناديه السيد أحمد (56 سنة - إسكندرية) اشتباه كسر بالساعد اليمنى وكدمات وسحجات بالجسم، عبد الهادى مصطفى محمد (21 سنة - إسكندرية) كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أميرة فراج الغريب (40 سنة - إسكندرية) كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ياسر فزاع محمود (23 سنة - إسكندرية)، جرح قطعى بالأنف 2 سم وجرح قطعى بالحاجب اليمنى 3 سم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، رودينا حسام متولى (15 سنة - إسكندرية)، اشتباه كسر بالذراع اليمنى وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعطا إبراهيم على (57 سنة - إسكندرية)، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وأشارت مديرية الصحة بمطروح، إلى أن مركز مارينا الطبي استقبل مصابة تدعى رحمة حسام المتولي (13 سنة - إسكندرية) تعاني وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والحالة العامة متوسطة، مؤكدين أنه تم وضع جميع الحالات تحت العلاج والملاحظة.


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