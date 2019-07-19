نجل مبارك يستعين بصورة فنان شهير لتوصيل هذه الرسالة

19 يوليه 2019 - 10:29 ص

استعان علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، بصورة الفنان الراحل القدير حمدي غيث في دوره الشهير "الشيخ بدار"، لتوجيه رسالة لكثير ممن تعامل معهم في حياته.

ونشر صورة لـ"غيث" عبر "توتير" بها بعض العبارات الموجهة، ومنها: "أوصيك يا ولدي والوصية حجاب، لو يوم عطاك ربنا أعمل لبكرة حساب، وتعيش كبير المقام لا تعيب ولا تتعاب".

وأضاف: "وخاف من اللي خلقك، ومتعملش لخلقه حساب، وأبعد عن الندل تلاقي كثير أحباب، الندل ساعة الجد تلاقي فص ملح ودأب".

وكانت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة علاء وجمال مبارك و7 آخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، لجلسة 6 أغسطس القادم، على أن يكون مقر انعقاد الجلسة بأكاديمية الشرطة .



