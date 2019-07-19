  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:20 م
بحث متقدم
ارشيف

تطور سريع.. سفن حربية هندية تصل الخليج

تشاو

توقف المفاوضات بين "العسكري" وقوى التغيير.. ما السبب

ا

حدث هام لأول مرة بإسرائيل "تعرف على التفاصيل"

ارشيف

فنانون عرب يؤازرون الجزائر

صورة من الفيديو

لأول مرة "زواج صالولات" للكلاب في مصر

امريكا

رسالة مثيرة أمام كنيسة تفجر جدلًا.. هذه هي التفاصيل

حفيظ دراجي

"منصور" يطالب بترحيل "حفيظ دراجي" من مصر

السائحتين

الإعدام لقتلة السائحتين المغربيتين

ارشيف

تصفية وزير نفط داعش.. في عملية استخباراتية

ج

فضيحة داخل الجيش الإسرائيلي.. تعرف عليها

«المالية»: توجه بحصر أصول الدولة غير المستغلة

مال وأعمال

المالية
المالية

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

موسى: "الدولة مفيش فى دماغها غير الشعب"

#

وزير المالية يكشف مصادر أموال الدولة

المالية

أصول الدولة

الادارات المحلية

أكدت وزارة المالية، حرصها على حماية المال العام، وتعظيم إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، مما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وجَّهت الوزارة ممثليها في الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القواعد المقررة لضمان سرعة حصر ومراجعة أصول الدولة غير المستغلة المملوكة للوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، فى ضوء قرار مجلس الوزراء.

شددت الوزارة على ضرورة متابعة إعداد بيان بأصول الدولة الموجودة على نهر النيل، ومعرفة القيمة الإيجارية لها، والمتأخرات المستحقة، إضافة إلى مراجعة كل العقود المبرمة بين الوزرات والمحافظات والجهات المستأجرة والتأكد من تعديلها وفقًا للقيمة السوقية الحالية، وتحصيل المتأخرات المستحقة، وإنفاذ أحكام التمكين الصادرة لصالح الوزرات والمحافظات.




تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف دوخماسي

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» انتحار شاب في الدقهلية بطريقة مرعبة
» سبب غريب يدفع امرأة لحمل رجل على ظهرها
» "المالية": تحقيق فائض أولي 2% وخفض العجز الكلي إلى 8,2%
» "الداخلية" تقرر الإفراج عن 316 سجينًا
» رئيس "فيفا" يزور منطقة الأهرامات
» المشدد لمغتصب شقيقتين أثناء صلاة الجمعة
» أول تصريح لـ "ميركل" حول تغيرات صحتها الأخيرة
» الحرس الثوري الإيراني يحرج "ترامب".. بهذا الأمر
» مصرع وإصابة 33 في انفجار بالقرب من جامعة كابول
» انتشار أمني مكثف بمحيط استاد القاهرة
» الفلسطينيون يستعدون لجمعة "حرق العلم"

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود