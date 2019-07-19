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شذوذ ومقاطع إباحية.. جريمة بشعة في حدائق القبة

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ضبط شبكة شذوذ جنسي بالغردقة
ضبط شبكة شذوذ جنسي بالغردقة

أحمد الشربينى

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ممارسة الشذوذ

قتل فى حدائق

قررت نيابة حدائق القبة حبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بقتل صديقه داخل شقته بعد أن رفض المجني عليه ممارسة الشذوذ معه، كما أمرت بالتصريح بدفن جثة المجني عليه.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المجني عليه تعرف على المتهم أثناء جلوسهم على أحد المقاهي بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبعد 3 أيام حاول المجني عليه إثارة المتهم جنسيا بعرض مقاطع إباحية من هاتفه الخاص، لكن المتهم كان يتهرب منه.

وأوضحت التحريات، أن المتهم لم ييأس من فشل محاولاته، وفى يوم الحادث، استدعى المجني عليه المتهم بحجة مساعدته في محتويات الشقة، وأثناء تواجد المتهم داخل الشقة حاول المجني عليه إثارته متعريا من الأسفل، لكن المتهم رفض، فحدثت مشاجرة بينهما أسفرت عن مقتل الشاب متأثرا بإصابته بعدة طعنات متفرقة، وقام المتهم بسرقة مبلغ مالي وهاتف محمول وساعة يد وفر هاربا.

وكان قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل شقته وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة شاب مصاب بعدة طعنات كما تبين سرقة متعلقات من الشقة وبإعداد الأكمنة اللازمة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقة وألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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