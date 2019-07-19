  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:22 م
بحث متقدم
مصري

كبّلوه بالحديد.. الاعتداء على راكب مصري على متن طائرة رومانية

ارشيف

تطور سريع.. سفن حربية هندية تصل الخليج

تشاو

توقف المفاوضات بين "العسكري" وقوى التغيير.. ما السبب

ا

حدث هام لأول مرة بإسرائيل "تعرف على التفاصيل"

ارشيف

فنانون عرب يؤازرون الجزائر

صورة من الفيديو

لأول مرة "زواج صالولات" للكلاب في مصر

امريكا

رسالة مثيرة أمام كنيسة تفجر جدلًا.. هذه هي التفاصيل

حفيظ دراجي

"منصور" يطالب بترحيل "حفيظ دراجي" من مصر

السائحتين

الإعدام لقتلة السائحتين المغربيتين

ارشيف

تصفية وزير نفط داعش.. في عملية استخباراتية

الفلسطينيون يستعدون لجمعة "حرق العلم"

عرب وعالم

ف
ف

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

حرق وقطع للرؤوس في سجون هذه الدولة

#

إرهاب جديد.. حرق مئات مزارع القمح في دولة عربية

#

خروج جثمان "شهيدة العلم" من الأزهر .. والآلاف يشيعونها

#

العلم السورى يرفرف أمام الكنيست الإسرائيلى

مسيرات العودة

لالفلسطينيون

يواصل الفلسطينيون بقطاع غزة المشاركة في "مسيرات العودة"، اليوم الجمعة في جمعة "حرق العلم".

وتواصل "مسيرات العودة" فعاليتها الشعبية في الجمعة الـ"67"، وسط تأكيدات أن تهديدات الجيش الإسرائيلي ضد غزة المحاصرة، لن تفلح في كسر شوكتها، وذلك وفقا لــ"سما".

"جمعة حرق العلم"؛ هو العنوان الذي اختارته الهيئة الوطنية العليا لمخيمات "مسيرة العودة" وكسر الحصار لجمعة اليوم، "ردا على رفع العلم الإسرائيلي في بعض العواصم العربية مؤخرا".

وأكدت الهيئة على "استمرار مسيرات العودة الجماهيرية، بطابعها الشعبي السلمي، حتى تحقق أهدافها بحماية ثوابتنا في العودة وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة".

وحذرت الهيئة الجيش الإسرائيلي "من التمادي في التصعيد والغطرسة؛ لأن الفوز في الانتخابات الإسرائيلية هذه المرة لن يكون على حساب دماء أبناء شعبنا في غزة".

وشددت الهيئة الوطنية العليا لمخيمات "مسيرة العودة" وكسر الحصار على عزمها "المضي في طريق استعادة الوحدة الوطنية القائمة على الشراكة واحترام إرادة وأهداف شعبنا، الذي يتوق إلى الحرية وزوال الاحتلال، وهذا يتطلب تنفيذ قرارات المركزي 2015؛ بما فيها إلغاء أوسلو وملحقاته الأمنية والاقتصادية".

ودعت الهيئة الوطنية جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات جمعة اليوم، من مسيرات العودة، في ساحات الاعتصام الخمس، شرق قطاع غزة.

وتوترت الأوضاع على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية، بدءا من احتفالات يوم الأرض في مارس 2018، وبشكل أسبوعي، والتي تطورت إلى مواجهات فلسطينية مع القوات الإسرائيلية، أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف دوخماسي

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مقتل عناصر لحزب الله والحرس الثوري الإيراني بالعراق
» القوى العاملة تحذر المصريين في "قطر" من هذا الأمر
» انتحار شاب في الدقهلية بطريقة مرعبة
» سبب غريب يدفع امرأة لحمل رجل على ظهرها
» "المالية": تحقيق فائض أولي 2% وخفض العجز الكلي إلى 8,2%
» "الداخلية" تقرر الإفراج عن 316 سجينًا
» رئيس "فيفا" يزور منطقة الأهرامات
» المشدد لمغتصب شقيقتين أثناء صلاة الجمعة
» أول تصريح لـ "ميركل" حول تغيرات صحتها الأخيرة
» الحرس الثوري الإيراني يحرج "ترامب".. بهذا الأمر
» مصرع وإصابة 33 في انفجار بالقرب من جامعة كابول

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود