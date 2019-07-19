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هواوي تضع بديلًا لـ"آندرويد" بنظام هواتفها

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متابعات حنان حمدتو

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أندرويد

هواوي

قررت شركة هواوي الصينية، الاستمرار في العمل على تطوير برنامجها الخاص المصمم لهواتفها الذكية ليحل مكان نظام "أندرويد" المستخدم حاليا على أجهزتها، والذي يتميز بمستوى عالٍ من الأمان.

صرح النائب الأول، وعضو مجلس إدارة "هواوي تكنولوجيا" تشن ليفان، بأن الشركة تعمل على تطوير برنامجها الخاص المعروف باسم "هونغ مينغ" ليحل محل برنامج "أندرويد" المستخدم على أجهزتها في الوقت الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن ليفان، بأن نظام تشغيل "هونغ مينغ" غير مصمم للهواتف الذكية لذا تنوي الشركة الاستمرار بالعمل على برنامج أندرويد".

وأوضح أن البرنامج "هونغ مينغ" مصمم للاستخدام الصناعي وتم تطويره من أجل استخدامه كبديل لأندرويد مستقبلا، وبأن النظام الجديد يحتاج للمزيد من التعديل والعمل كونه يحتوي على شيفرات تصل للآلاف فقط، في الوقت الذي يصل فيه شيفرات "أندرويد" إلى عشرات الملايين.

وتأتي خطوة الشركة الصينية بعد العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى مقاطعة العمل معها.

وأوقفت شركة "جوجل" التعاون مع "هواوي" في مجالات البرمجيات والخدمات الفنية، كما حرمت الشركة الصينية من الوصول إلى التحديثات المتعلقة ببرنامج "أندرويد"، لتقوم الحكومة الأمريكية مؤخرا بإصدار عدد من القوانين المخففة التي تسمح للشركة الصينية بالتعاون مع الشركات الأمريكية وفقا لتصاريح محددة.

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