المجلس العسكري يكشف مفاجأة عن محاكمة "البشير"

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الحياة السياسية

البشير
البشير

متابعات - أمينة عبد العال

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أكد الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان لـ"بي بي سي" إن المجلس لن يسلم الرئيس السابق عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وأضاف أن البشير ستتم محاكمته داخل البلاد لان القضاء السوداني مؤهل وقادر على ذلك، كما أن أعضاء المجلس لم يطالبوا بحصانات لهم.

ويواجه البشير، الذي أطاح به الجيش في إبريل بعد شهور من الاحتجاجات ضد حكمه الذي دام 30 عاما، تهما عدة في السودان من بينها الاتهام بـحيازة النقد الأجنبي والثراء غير المشروع، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتحريض على قتل المتظاهرين.

كما أنه يواجه مذكرة اعتقال أصدرتها قبل أكثر من عشر سنوات المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دافور (غربي السودان).

وتوقع البرهان في مقابلته مع بي بي سي أن يتوصل وفدا التفاوض في المرحلة الانتقالية إلى اتفاق سريع بشأن الإعلان الدستوري. وذكر أنه تم الاتفاق على جزء كبير من الوثيقة.


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