«القوى العاملة» تزف بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص

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القوي العاملة

عمرو محمد-متابعات

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أعلنت وزارة القوى العاملة، أن الثلاثاء المقبل الموافق 23 يوليو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، بمناسبة ذكرى الثورة .

وقالت وزارة القوى العاملة، فى بيان لها الجمعة، إن عيد الثورة يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى الأجر .

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات .



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