  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:19 م
بحث متقدم
ارشيف

تطور سريع.. سفن حربية هندية تصل الخليج

تشاو

توقف المفاوضات بين "العسكري" وقوى التغيير.. ما السبب

ا

حدث هام لأول مرة بإسرائيل "تعرف على التفاصيل"

ارشيف

فنانون عرب يؤازرون الجزائر

صورة من الفيديو

لأول مرة "زواج صالولات" للكلاب في مصر

امريكا

رسالة مثيرة أمام كنيسة تفجر جدلًا.. هذه هي التفاصيل

حفيظ دراجي

"منصور" يطالب بترحيل "حفيظ دراجي" من مصر

السائحتين

الإعدام لقتلة السائحتين المغربيتين

ارشيف

تصفية وزير نفط داعش.. في عملية استخباراتية

ج

فضيحة داخل الجيش الإسرائيلي.. تعرف عليها

بسوريا..

تصفية وزير نفط داعش.. في عملية استخباراتية

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف

وكالات - سارة أشرف

أخبار متعلقة
#

مقتل 3 مسلحين وضبط أسلحة لداعش بالعراق

#

أول فيديو للحظة القبض على أمير "داعش" باليمن

#

القضاء على 14 إرهابيًا بشمال العراق

#

العراق.. مقتل 4 من "داعش" في عملية عسكرية شمالي البلاد

اخترق جهاز المخابرات الوطني العراقي خطوط تنظيم "داعش" في سوريا بعملية "الأرملة البيضاء"، التي طالت وزير نفط التنظيم وسقط فيها، وفق الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف.

وكتب أبو رغيف على "تويتر"، أن "‏جهاز المخابرات الوطني العراقي اخترق في عملية "الأرملة البيضاء" الاستثنائية خطوط "داعش" في محافظة دير الزور السورية"، مشيراً إلى أن القوات التابعة للجهاز تمكنت من تنفيذ عملية طالت ما يسمى آمر ديوان النفط والتمويل "وزير النفط"".

وتابع أن "العملية أدت إلى انهيار خط تمويل التنظيم بدءاً من مؤسس الشبكة المالية للتنظيم فواز محمد جبير الراوي، وانتهاء بمن كان يسمى وزير المالية في "داعش".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف دوخماسي

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» سبب غريب يدفع امرأة لحمل رجل على ظهرها
» "المالية": تحقيق فائض أولي 2% وخفض العجز الكلي إلى 8,2%
» "الداخلية" تقرر الإفراج عن 316 سجينًا
» رئيس "فيفا" يزور منطقة الأهرامات
» المشدد لمغتصب شقيقتين أثناء صلاة الجمعة
» أول تصريح لـ "ميركل" حول تغيرات صحتها الأخيرة
» الحرس الثوري الإيراني يحرج "ترامب".. بهذا الأمر
» مصرع وإصابة 33 في انفجار بالقرب من جامعة كابول
» انتشار أمني مكثف بمحيط استاد القاهرة
» الفلسطينيون يستعدون لجمعة "حرق العلم"
» هواوي تضع بديلًا لـ"آندرويد" بنظام هواتفها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود