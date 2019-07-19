تصفية وزير نفط داعش.. في عملية استخباراتية

19 يوليه 2019 - 11:29 ص

اخترق جهاز المخابرات الوطني العراقي خطوط تنظيم "داعش" في سوريا بعملية "الأرملة البيضاء"، التي طالت وزير نفط التنظيم وسقط فيها، وفق الخبير الأمني العراقي فاضل أبو رغيف.

وكتب أبو رغيف على "تويتر"، أن "‏جهاز المخابرات الوطني العراقي اخترق في عملية "الأرملة البيضاء" الاستثنائية خطوط "داعش" في محافظة دير الزور السورية"، مشيراً إلى أن القوات التابعة للجهاز تمكنت من تنفيذ عملية طالت ما يسمى آمر ديوان النفط والتمويل "وزير النفط"".

وتابع أن "العملية أدت إلى انهيار خط تمويل التنظيم بدءاً من مؤسس الشبكة المالية للتنظيم فواز محمد جبير الراوي، وانتهاء بمن كان يسمى وزير المالية في "داعش".



