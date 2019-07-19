الإعدام لقتلة السائحتين المغربيتين

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وكالات أحمد الشربينى

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قتل سائحتين فى المغرب

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قررت محكمة مغربية أمس الخميس، إعدام 3 متهمين فى قتل سائحتين اسكندنافيتين، كما قضت المحكمة بمعاقبة 21 متهما بأحكام تراوحت بين المؤبد وخمس سنوات سجناً بالإضافة إلى تعويض مالي لأهالي الضحايا.

وقضت هيئة المحكمة لعائلتي الضحيتين بتعويض مالي يصل إلى مليوني درهم مغربي، سيؤديها المتهمون الثلاثة الرئيسيون.

أعطت المحكمة للمتهمين الـ 24 "الكلمة الأخيرة". وتحدث المتهمون الرئيسيون عن "المغفرة والرحمة من الله"، وأن "يتوفاهم الله على قول لا إله إلا الله".

وقد شملت لائحة الاتهام 24 متهماً يشتبه أنهم متطرفون أقدموا على قتل سائحتين اسكندنافيتين وقطع رأسيهما أثناء قيامهما برحلة سيرا على الأقدام في المغرب. واستمرت المحاكمة 11 أسبوعا.

واعترف الثلاثة بقتل يسبرسن والنرويجية مارين أولاند (28 عاما) ديسمبر 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في جنوب المغرب، حيث كانتا تمضيان إجازة.

ولم تشارك عائلة الضحية النرويجية في جلسات المحاكمة


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