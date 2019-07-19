  • الجمعة 19 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر02:19 م
بحث متقدم
ارشيف

تطور سريع.. سفن حربية هندية تصل الخليج

تشاو

توقف المفاوضات بين "العسكري" وقوى التغيير.. ما السبب

ا

حدث هام لأول مرة بإسرائيل "تعرف على التفاصيل"

ارشيف

فنانون عرب يؤازرون الجزائر

صورة من الفيديو

لأول مرة "زواج صالولات" للكلاب في مصر

امريكا

رسالة مثيرة أمام كنيسة تفجر جدلًا.. هذه هي التفاصيل

حفيظ دراجي

"منصور" يطالب بترحيل "حفيظ دراجي" من مصر

السائحتين

الإعدام لقتلة السائحتين المغربيتين

ارشيف

تصفية وزير نفط داعش.. في عملية استخباراتية

ج

فضيحة داخل الجيش الإسرائيلي.. تعرف عليها

شاهد..

لأول مرة "زواج صالولات" للكلاب في مصر

آخر الأخبار

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

لأول مرة .. ملصق إلكتروني لضبط السيارات المسروقة

#

لأول مرة.. المرأة "قاضيا" في دولة خليجية

#

المركزي" يستضيف النسخة السادسة من أكاديمية All Stars

#

سببان وراء إجراء مصر وفرنسا تدريبًا جويًا مشتركًا

صدى البلد

زواج

الكلاب

فرح سعيد


كشف طبيب بيطري يدعى مصطفى عن إنشائه مركز لعلاج الحيوانات فى البيوت، للتخفيف على المواطنين.

 وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية فرح سعيد قائلا ،" : لما بنتقابل مع أصحاب الحيوانات لاحظنا بعض المشكلات منها أن أصحاب الحيوانات قد لا يجدون زوجا أو زوجة للحيوان الأليف الذي يقوم بتربيته ولذلك قمنا بعمل إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي".

 وتابع ، بأن كل شخص عليه وضع البيانات الخاصة بالحيوان الخاص به لحل هذه المشكلة، مؤكدا أن الآلاف من أصحاب الحيوانات أصبحوا لا يشتكون من هذه المشكلة" .

 ومن جهتها طالبته الإعلامية فرح سعيد بتوفير كلب ذكر لـ " كلبة أنثى" تقوم صديقتها بتربيتها، حيث أكد الدكتور مصطفى أنه سيقوم بمساعدتها.

شاهد الفيديو..
https://www.youtube.com/watch?v=q0MPWttB87E

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف دوخماسي

تطرف علمي ضد الدين !

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» سبب غريب يدفع امرأة لحمل رجل على ظهرها
» "المالية": تحقيق فائض أولي 2% وخفض العجز الكلي إلى 8,2%
» "الداخلية" تقرر الإفراج عن 316 سجينًا
» رئيس "فيفا" يزور منطقة الأهرامات
» المشدد لمغتصب شقيقتين أثناء صلاة الجمعة
» أول تصريح لـ "ميركل" حول تغيرات صحتها الأخيرة
» الحرس الثوري الإيراني يحرج "ترامب".. بهذا الأمر
» مصرع وإصابة 33 في انفجار بالقرب من جامعة كابول
» انتشار أمني مكثف بمحيط استاد القاهرة
» الفلسطينيون يستعدون لجمعة "حرق العلم"
» هواوي تضع بديلًا لـ"آندرويد" بنظام هواتفها

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:30

  • شروق

    05:08

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود