  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:06 ص
بحث متقدم
الجزائر

الجزائر تتوج بلقبها الثاني في كأس الأمم على حساب السنغال

كلية الإعلام

دعوات مقاطعة كليات الإعلام تثير ضجة واسعة

محمد أبو تريكة

«أبو تريكة»: مصر نجحت بامتياز في تنظيم أمم إفريقيا

الإيجارات القديمة

أصحاب الإيجارات القديمة في خطر

قوارب إيران

إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية بـ"هرمز"

أرشيفية

مخاوف من زيادة الأسعار قبل عيد الأضحى

تركي آل الشيخ

مفاجأة.. «تركي آل الشيخ» يقترب من شراء هذا النادى

أدوية - صورة أرشيفية

هل يشعل البنزين أسعار الأدوية ؟

حجاج

سر ترحيل 300 حاج مصرى من السعودية

ستورمي

بالتفاصيل.. وثائق جديدة تؤكد دفع «ترامب» رشاوى لممثلة إباحية

بالفيديو..

رحلة فزع .. اعتداءات وطرد " مصري" من طائرة رومانية

آخر الأخبار

مصري
مصري

عمرو محمد

أخبار متعلقة
#

النمسا.. مصرع ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة صغيرة

#

إيران تكشر عن أنيابها لأمريكا

#

مقتل شابين مصريين في ايطاليا بسبب فتاة

#

بريطانيا تمنع مرور طائرات "بوينج 737" بمجالها الجوي

طائرة

اعتداء

مصرى

تداول فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي، لراكب مصري داخل طائرة، والذي تم الاعتداء عليه من قبل طاقمها.

والتقط ركاب الطائرة مقاطع فيديو ترصد اعتداء طاقم الأمن الرومانى على الراكب المصرى، الأمر الذى أثار فزع وذعر الأطفال والنساء من ركاب الطائرة، وانتشرت مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، ما استدعى تدخل وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للتواصل مع السفير صلاح عبد المقصود سفير مصر فى رومانيا.

ونشبت مشاجرة عنيفة داخل طائرة الخطوط الرومانية القادمة من بوخارست إلى القاهرة، بين راكب مصرى وطاقم الطائرة، تم على إثرها استدعاء أمن المطار الرومانى الذى تعامل بعنف وقسوة شديدة مع الراكب المصرى، ما أثار سخط ركاب الطائرة، وأعربوا عن رفضهم واستيائهم من التعامل غير الآدمى من جانب طاقم الأمن ضد الراكب المصرى.

 وسرد السفير المصرى فى رومانيا، تفاصيل الواقعة، داخل الطائرة ببوخارست محطة الترانزيت، لافتا إلى أن الراكب المصرى وزوجته المغربية الجنسية، كانا يستقلان طائرة الخطوط الرومانية فى طريقهما من فرنسا إلى القاهرة، حيث حدثت مشادة بين طاقم الطائرة والراكبة المغربية، نظرًا لوضعها حقيبتها الخاصة على باب الطوارئ الذى تصادف جلوسها بجواره، ما اعتبره طاقم الطائرة خطرًا على سلامة وأمن ركاب الطائرة، ومتعارضًا مع إجراءات تأمين الرحلة، بعد رفضها تغيير المقعد إلى مكان آخر .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب الجزائر: اللاعبون هم الأبطال الحقيقيون
» الفرحة تغمر مدن وقرى الجزائر عقب التتويج بأمم إفريقيا
» هذا ما قاله ترامب عن احتجاز الناقلة البريطانية بمضيق هرمز
» ثنائي جزائري الأفضل.. والهداف نيجيري بأمم إفريقيا
» 8 أرقام للجزائر بعد التتويج باللقب القاري
» ترامب يبحث مع أعضاء بـ"الشيوخ" هذا الأمر الهام بشأن تركيا
» الجزائر تتقدم على السنغال في الدقيقة الأولى من المباراة
» إصابة 74 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» قطر تعلن الانتهاء من 75% من منشآت كأس العالم 2022
» أمريكا تدرج قياديًا بـ«حزب الله» ضمن قائمة العقوبات
» "النور": محاولات الإرهابيين الفاشلة في استهداف الأبرياء بسيناء إجرام

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود