انتحار شاب في الدقهلية بطريقة مرعبة

19 يوليه 2019 - 02:01 م

أقدم شاب على الانتحار شنقًا بقرية بسنديلة، التابعة لمركز بلقاس بالدقهلية، الجمعة، شنقا بعد تعليق نفسه بسقف حجرته لمروره بأزمة نفسية.

البداية عندما وردت معلومات للواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لنقطة شرطة بسنديلة لمركز شرطة بلقاس من أهالي قرية بسنديلة، بالعثور على شاب في العقد الثانى مشنوق داخل شقته بالقرية.

وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي «محمود .ش .أ» 25 سنة، عامل مشنوق داخل شقته.

وتوصلت التحريات أن الشاب كان يعانى من مرض نفسى، وبسؤال شقيقة أيد بذات المضمون. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت بنقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولى وانتداب الطبيب الشرعى لبيان سبب الوفاة.