قرار سعودي يغضب مواطني المملكة

متابعات - أمينة عبد العال
أدي اختيار الناشطة السعودية روضة اليوسف سفيرة للجمعية السعودية للسلامة المرورية، إلى ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وجاءت معظم الردود مستنكرة، بحكم أن اليوسف كانت من معارضي قيادة المرأة للسيارة في السعودية.
إذ يعرف عن اليوسف قيادتها قبل أعوام حملة "ولي أمري أدرى بأمري" التي تهدف، حسب تصريحات اليوسف لوسائل إعلام محلية، إلى نشر ثقافة قوامة الرجل على المرأة.
نبارك للأستاذة روضة اليوسف @Rawda_Alyousef اختيارها اليوم سفيرة ل #الجمعية_السعودية_للسلامة_المرورية @WR_Salamah تفعيلاً لنهج الجمعية نحو انتخاب سفراء لها من نجوم المجتمع بغيّة الاستفادة من خبراتهم المجتمعية في ترسيخ ونشر مفاهيم الجمعية ورسالتها التوعوية، بما يحقق الهدف المنشود.. pic.twitter.com/MdBduFY6VH
نبارك للأستاذة روضة اليوسف @Rawda_Alyousef اختيارها اليوم سفيرة ل #الجمعية_السعودية_للسلامة_المرورية @WR_Salamah تفعيلاً لنهج الجمعية نحو انتخاب سفراء لها من نجوم المجتمع بغيّة الاستفادة من خبراتهم المجتمعية في ترسيخ ونشر مفاهيم الجمعية ورسالتها التوعوية، بما يحقق الهدف المنشود.. pic.twitter.com/MdBduFY6VH
نبارك للأستاذة روضة اليوسف @Rawda_Alyousef اختيارها اليوم سفيرة ل #الجمعية_السعودية_للسلامة_المرورية @WR_Salamah تفعيلاً لنهج الجمعية نحو انتخاب سفراء لها من نجوم المجتمع بغيّة الاستفادة من خبراتهم المجتمعية في ترسيخ ونشر مفاهيم الجمعية ورسالتها التوعوية، بما يحقق الهدف المنشود.. pic.twitter.com/MdBduFY6VH
نبارك للأستاذة روضة اليوسف @Rawda_Alyousef اختيارها اليوم سفيرة ل #الجمعية_السعودية_للسلامة_المرورية @WR_Salamah تفعيلاً لنهج الجمعية نحو انتخاب سفراء لها من نجوم المجتمع بغيّة الاستفادة من خبراتهم المجتمعية في ترسيخ ونشر مفاهيم الجمعية ورسالتها التوعوية، بما يحقق الهدف المنشود.. pic.twitter.com/MdBduFY6VH
وكانت الجمعية السعودية للسلامة المرورية قالت إنها اختارت اليوسف لهذا المنصب تفعيلاً لنهج الجمعية نحو انتخاب سفراء لها من نجوم المجتمع بغية الاستفادة من خبراتهم المجتمعية في ترسيخ ونشر مفاهيم الجمعية ورسالتها التوعوية.
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