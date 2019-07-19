  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:06 ص
بحث متقدم
الجزائر

الجزائر تتوج بلقبها الثاني في كأس الأمم على حساب السنغال

كلية الإعلام

دعوات مقاطعة كليات الإعلام تثير ضجة واسعة

محمد أبو تريكة

«أبو تريكة»: مصر نجحت بامتياز في تنظيم أمم إفريقيا

الإيجارات القديمة

أصحاب الإيجارات القديمة في خطر

قوارب إيران

إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية بـ"هرمز"

أرشيفية

مخاوف من زيادة الأسعار قبل عيد الأضحى

تركي آل الشيخ

مفاجأة.. «تركي آل الشيخ» يقترب من شراء هذا النادى

أدوية - صورة أرشيفية

هل يشعل البنزين أسعار الأدوية ؟

حجاج

سر ترحيل 300 حاج مصرى من السعودية

ستورمي

بالتفاصيل.. وثائق جديدة تؤكد دفع «ترامب» رشاوى لممثلة إباحية

ينتحل صفة طيار للحصول على قرض بمليون جنيه

قضايا وحوادث

نصاب «ناهيا» يحصل على 5ملايين جنيه من ضحاياه ويهرب
نصاب «ناهيا» يحصل على 5ملايين جنيه من ضحاياه ويهرب

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

مندوب شركة ينصب على أهالي بولاق بـ100 ألف جنيه

#

«فضل»: نسعى لحل أزمة تذاكر أمم إفريقيا

#

لغز الاستيلاء على 25 مليون جنيه من أحد البنوك

#

الأهلى يرصد رقما خياليا لضم هذا المهاجم السوبر

النصب

انتحال صفة

النصب على المواطنين

انتحالصفة

تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على عاطل انتحل صفة طيار للحصول على قرض بمليون جنيه من أحد البنوك بالقاهرة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالتقدم بطلب لفرع أحد البنوك للحصول على قرض شخصي قيمته (مليون جنيه) بموجب بعض المستندات الرسمية والعرفية المزورة وبمهنة منتحلة (طيار بإحدى شركات الطيران) بغرض الاحتيال على البنك والاستيلاء على أمواله.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وتبين أنه (لا يعمل - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا "تبديد، نصب". وبحوزته (3) أصول مفردات مرتب، وإقرار تحويل المرتب باسمه منسوبة جميعًا لإحدى شركات الطيران، وممهورة بخاتم شعار الشركة، (4) كشوف حساب بنكية باسمه منسوبة لأحد البنوك، وممهورة بخاتم البنك موضح بها كافة حساباته البنكية طرف البنك، صورة بطاقة الرقم القومي باسمه بمهنة (طيار بإحدى شركات الطيران).

وتبين أن جميع تلك المستندات مزورة، وذلك بهدف الاستيلاء على أموال البنك بموجب تلك المحررات المزورة، بطاقة رقم قومي " مزورة" باسمه مدون بها المهنة طيار بإحدى شركات الطيران "على خلاف الحقيقة، رخصة قيادة خاصة "مزورة" بذات المهنة المنتحلة.

كارنيه باسمه منسوب لإحدى الشركات بمهنة طيار تجاري، (2) كارت باسم المذكور به أرقام الحسابات الخاصة به ببعض البنوك.، إيصالي كهرباء منسوبين لشركة توزيع الكهرباء باسم أحد الأشخاص يشتبه في كونهما مزوران.

هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الملفات والتطبيقات التي تحتوي على العديد من الصور الشخصية والمحادثات المتبادلة مع العديد من الأشخاص منتحلًا صفة طيار بإحدى شركات الطيران.

وبمواجهته أقر بقيامه بالتقدم بتلك المستندات المزورة للبنك المشار إليه للحصول بموجبها على قرض بمبلغ (مليون جنيه)، حيث قرر أنه تحصل على كشوف الحسابات البنكية والمحررات الرسمية المزورة التي تقدم بها للبنك من أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص القليوبية)، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتين، وباستهدافه تبين هروبه من محل إقامته، وجار تكثيف الجهود لضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مدرب الجزائر: اللاعبون هم الأبطال الحقيقيون
» الفرحة تغمر مدن وقرى الجزائر عقب التتويج بأمم إفريقيا
» هذا ما قاله ترامب عن احتجاز الناقلة البريطانية بمضيق هرمز
» ثنائي جزائري الأفضل.. والهداف نيجيري بأمم إفريقيا
» 8 أرقام للجزائر بعد التتويج باللقب القاري
» ترامب يبحث مع أعضاء بـ"الشيوخ" هذا الأمر الهام بشأن تركيا
» الجزائر تتقدم على السنغال في الدقيقة الأولى من المباراة
» إصابة 74 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» قطر تعلن الانتهاء من 75% من منشآت كأس العالم 2022
» أمريكا تدرج قياديًا بـ«حزب الله» ضمن قائمة العقوبات
» "النور": محاولات الإرهابيين الفاشلة في استهداف الأبرياء بسيناء إجرام

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود