ينتحل صفة طيار للحصول على قرض بمليون جنيه

19 يوليه 2019 - 02:23 م

تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على عاطل انتحل صفة طيار للحصول على قرض بمليون جنيه من أحد البنوك بالقاهرة.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالتقدم بطلب لفرع أحد البنوك للحصول على قرض شخصي قيمته (مليون جنيه) بموجب بعض المستندات الرسمية والعرفية المزورة وبمهنة منتحلة (طيار بإحدى شركات الطيران) بغرض الاحتيال على البنك والاستيلاء على أمواله.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور وتبين أنه (لا يعمل - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، ومطلوب التنفيذ عليه في 4 قضايا "تبديد، نصب". وبحوزته (3) أصول مفردات مرتب، وإقرار تحويل المرتب باسمه منسوبة جميعًا لإحدى شركات الطيران، وممهورة بخاتم شعار الشركة، (4) كشوف حساب بنكية باسمه منسوبة لأحد البنوك، وممهورة بخاتم البنك موضح بها كافة حساباته البنكية طرف البنك، صورة بطاقة الرقم القومي باسمه بمهنة (طيار بإحدى شركات الطيران).

وتبين أن جميع تلك المستندات مزورة، وذلك بهدف الاستيلاء على أموال البنك بموجب تلك المحررات المزورة، بطاقة رقم قومي " مزورة" باسمه مدون بها المهنة طيار بإحدى شركات الطيران "على خلاف الحقيقة، رخصة قيادة خاصة "مزورة" بذات المهنة المنتحلة.

كارنيه باسمه منسوب لإحدى الشركات بمهنة طيار تجاري، (2) كارت باسم المذكور به أرقام الحسابات الخاصة به ببعض البنوك.، إيصالي كهرباء منسوبين لشركة توزيع الكهرباء باسم أحد الأشخاص يشتبه في كونهما مزوران.

هاتف محمول، وبفحصه تبين أنه مُحمل بالعديد من الملفات والتطبيقات التي تحتوي على العديد من الصور الشخصية والمحادثات المتبادلة مع العديد من الأشخاص منتحلًا صفة طيار بإحدى شركات الطيران.

وبمواجهته أقر بقيامه بالتقدم بتلك المستندات المزورة للبنك المشار إليه للحصول بموجبها على قرض بمبلغ (مليون جنيه)، حيث قرر أنه تحصل على كشوف الحسابات البنكية والمحررات الرسمية المزورة التي تقدم بها للبنك من أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص القليوبية)، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتين، وباستهدافه تبين هروبه من محل إقامته، وجار تكثيف الجهود لضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.