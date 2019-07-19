تعرف علي الجوائز المالية لـ كأس الأمم الأفريقية 2019

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متابعات - أمينة عبد العال

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بالتزامن مع نهاية ختام بطولة كأس الأمم الأفريقية اليوم بلقاء يجمع المنتخبين الجزائري والسنغالي يأتي اليوم الجمعة 19 يوليو التتويج بأغلى كأس في القارة الأفريقية .

توزع 14.2 مليون دولار بين أفضل ثمانية فرق في بطولة أمم أفريقيا التي ودعتها مصر من دور الـ16.

وتبلغ قيمة جوائز المباراة النهائية المادية وحدها 7 ملايين دولار، يحصل الفائز باللقب على 4.5 مليون دولار، فيما يحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار.

ويحصل كل من تونس ونيجيريا أصحاب المركز الثالث والرابع على 2 مليون دولار لكل منهما بالتساوي، فيما تحصل المنتخبات الأربعة التي ودعت البطولة من دور ربع النهائي على 800 ألف دولار.

وستشهد المباراة النهائية حضور عدد من الشخصيات البارزة ومنهم رئيس الاتحاد الدولي بكرة القدم جياني إنفانتينو.


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