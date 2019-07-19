نائب: دور الانعقاد الأخير سيشهد حزمة من التشريعات المكلمة للدستور

قال النائب بسام فليفل، إن دور الانعقاد الأخير سيشهد إقرار حزمة من التشريعات المكلمة للدستور، بالإضافة لمشروعات قوانين تخص الشارع المصرى، وهذا يأتى فى إطار حرص البرلمان على إقرار حزمة تشريعات لحماية ملف الرعاية الاجتماعية وزيادة حجم الاستثمارات.

وأشار عضو مجلس النواب، إن البرلمان أقر مجموعة من القوانين التى تحقق التكافل الاجتماعى وتؤكد حرص الجميع على الاهتمام بملف العدالة الاجتماعية، وقوانين محفزة للاستثمار وانعكس أثر ذلك على حجم الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت مصر مناخا خصبا للاستثمار على مستوى المنطقة بالكامل.

وأشار عضو مجلس النواب، إن البرلمان أقر مجموعة من القوانين التى تحقق التكافل الاجتماعى وتؤكد حرص الجميع على الاهتمام بملف العدالة الاجتماعية، وقوانين محفزة للاستثمار وانعكس أثر ذلك على حجم الاستثمارات خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت مصر مناخا خصبا للاستثمار على مستوى المنطقة بالكامل.