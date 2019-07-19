  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:04 ص
بحث متقدم
الجزائر

الجزائر تتوج بلقبها الثاني في كأس الأمم على حساب السنغال

كلية الإعلام

دعوات مقاطعة كليات الإعلام تثير ضجة واسعة

محمد أبو تريكة

«أبو تريكة»: مصر نجحت بامتياز في تنظيم أمم إفريقيا

الإيجارات القديمة

أصحاب الإيجارات القديمة في خطر

قوارب إيران

إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية بـ"هرمز"

أرشيفية

مخاوف من زيادة الأسعار قبل عيد الأضحى

تركي آل الشيخ

مفاجأة.. «تركي آل الشيخ» يقترب من شراء هذا النادى

أدوية - صورة أرشيفية

هل يشعل البنزين أسعار الأدوية ؟

حجاج

سر ترحيل 300 حاج مصرى من السعودية

ستورمي

بالتفاصيل.. وثائق جديدة تؤكد دفع «ترامب» رشاوى لممثلة إباحية

«هواوي»: جار تطوير برنامج جديد للاستغناء عن «أندرويد»

الصفحة الأخيرة

شركة "هواوي"
شركة "هواوي"

خالد الشرقاوي - متابعات

أخبار متعلقة
#

هواوي ترد الصفعة لـ"غوغل".. ما مصير هواتف "أندرويد"؟

#

خطة روسية لإنقاذ "هواوى"

#

توفيق عكاشة يكشف عن كتابه القادم.. مفاجأة

#

رسميًا.. رامز جلال يقدم "رامز في الشلال" رمضان المقبل

أكدت شركة "هواوي" الصينية استمرارها في العمل على تطوير برنامجها الخاص المصمم لهواتفها الذكية ليحل مكان نظام "أندرويد" المستخدم حاليا على أجهزتها، والذي يتميز بمستوى عال من الآمان.

وصرح النائب الأول وعضو مجلس إدارة "هواوي تكنولوجيا" تشن ليفان، بأن الشركة تعمل على تطوير برنامجها الخاص المعروف باسم "هونغ مينغ" ليحل محل برنامج "أندرويد" المستخدم على أجهزتها في الوقت الحالي.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن ليفان، بأن نظام تشغيل "هونغ مينغ" غير مصمم للهواتف الذكية لذا تنوي الشركة الاستمرار بالعمل على برنامج أندرويد".

وأوضح بأن البرنامج "هونغ مينغ" مصمم للاستخدام الصناعي وتم تطويره من أجل استخدامه كبديل لأندرويد مستقبلا، وبأن النظام الجديد يحتاج للمزيد من التعديل والعمل كونه يحتوي على شيفرات تصل للآلاف فقط، في الوقت الذي يصل فيه شيفرات "أندرويد" إلى عشرات الملايين.

وتأتي خطوة الشركة الصينية بعد العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة الأمريكية الأمر الذي دفع العديد من الشركات إلى مقاطعة العمل معها.

حيث أوقفت شركة "غوغل" التعاون مع "هواوي" في مجالات البرمجيات والخدمات الفنية، كما حرمت الشركة الصينية من الوصول إلى التحديثات المتعلقة ببرنامج "أندرويد"، لتقوم الحكومة الأمريكية مؤخرا بإصدار عدد من القوانين المخففة التي تسمح للشركة الصينية بالتعاون مع الشركات الأمريكية وفقا لتصاريح محددة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الفرحة تغمر مدن وقرى الجزائر عقب التتويج بأمم إفريقيا
» هذا ما قاله ترامب عن احتجاز الناقلة البريطانية بمضيق هرمز
» ثنائي جزائري الأفضل.. والهداف نيجيري بأمم إفريقيا
» 8 أرقام للجزائر بعد التتويج باللقب القاري
» ترامب يبحث مع أعضاء بـ"الشيوخ" هذا الأمر الهام بشأن تركيا
» الجزائر تتقدم على السنغال في الدقيقة الأولى من المباراة
» إصابة 74 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» قطر تعلن الانتهاء من 75% من منشآت كأس العالم 2022
» أمريكا تدرج قياديًا بـ«حزب الله» ضمن قائمة العقوبات
» "النور": محاولات الإرهابيين الفاشلة في استهداف الأبرياء بسيناء إجرام
» قوات الدعم السريع تنسحب من مواقع بالخرطوم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود