«مختار جمعة»: لن نسمح لهؤلاء باعتلاء المنابر

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مختار جمعة

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة لن تسمح لأى إمام يحمل فكرًا أو ينتمى لتنظيم متطرف باعتلاء منابر المساجد.

وتطرق وزير الأوقاف، خلال لقاء جمعه باللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعدد من أئمة المساجد والدعاة بالعاصمة، إلى مشروع صكوك الأضاحي، حيث أكد أنه باب واسع من أبواب التكافل المجتمعي، يهدف إلى تعظيم ثواب الأضحية من خلال وصولها كاملة غير منقوصة إلى المستحقين الحقيقيين.

وأضاف الوزير، أن مشروع صكوك الأضاحي يسهم بقوة في قطع الطريق على الجماعات المتطرفة الإرهابية التي كانت تستغل مثل هذه المناسبات، في محاولة استقطاب عناصر جديدة، أو مؤيدين، أو متعاطفين، تحت? مظلة أعمال الخير، في حين نعمل جاهدين على توصيل العطاء إلى مستحقيه الحقيقيين بكل عزة وكرامة، ودون أي مقابل، ونسعى إلى أن نصل للحد الأدنى، ونحن قادرين على الوصول إلى مليون أسرة من الأكثر احتياجا.

وفي سياق آخر، أشار مختار جمعة، إلى أن محافظة القاهرة تبذل قصارى جهدها لتوفير أماكن لساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، مع وجود 2 من الأئمة (أساسي واحتياطي).


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