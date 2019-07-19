سر ترحيل 300 حاج مصرى من السعودية

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متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 300 مصري عادوا من السعودية، بعد رفض الأخيرة دخولهم بتأشيرات فعاليات هيئة الترفيه بصفة "حجاج".

وكانت سلطات مطار القاهرة الدولى، أكدت في بيان الأربعاء، منع سفر عدد من الركاب بالمطار بنفس التأشيرات، عقب إبلاغ السلطات السعودية، شركات الطيران، وقف العمل بهذه التأشيرة خلال موسم الحج.

واستقبلت سلطات المطار 300 شخص عادوا من السعودية، بعد رفض المملكة دخولهم بتأشيرات الفاعلية الخاصة بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه، بصفة "حجاج".

ومن المقرر، أن يخضع العائدون للتحقيق من قبل سلطات المطار لمعرفة الشركات التي قامت باستخراج التأشيرات، وفق المصدر ذاته.

وفي وقت سابق الجمعة، أهابت وزارة الخارجية، بعدم السفر إلى السعودية بتأشيرة زيارة بغرض حضور فعاليات ثقافية، مشيرة إلى قرار السعودية عدم السماح لحاملي تلك التأشيرات بالدخول إلى المملكة خلال موسم الحج.

وحذرت في بيان أن حاملي تأشيرة الزيارة الإلكترونية، معرضون للتوقيف لدى وصولهم إلى السعودية، ومنعهم من الدخول وإعادة تسفيرهم.

والأربعاء الماضي، أوقفت مصر سفر الركاب من حاملي تأشيرة "الفعالية"، التي استحدثتها السعودية قبل أشهر بغرض السياحة وحضور الحفلات الترفيهية.

والثلاثاء الماضي، أعادت السعودية 30 مصريا سافروا بتأشيرات "الفعالية" بصفة "حجاج"، كونها غير مسجلة على أنظمة الجوازات الخاصة بتفويج الحجاج.

ولجأت شركات مصرية تعمل في السياحة الدينية، إلى استخراج تأشيرة "فعالية" للحجاج، للتحايل على إجراءات استخراج التأشيرة المخصصة للحج.

وفي مارس الماضي، استحدثت السعودية تأشيرة "الفعالية" لتمكن الراغبين من حضور الفعاليات التي تقام بالمملكة، على أن يتم إصدار التأشيرة خلال 24 ساعة من تسلم جواز طالبها مع بدء تطبيقها.

وأعلنت السعودية استقبال قرابة 8 ملايين معتمر هذا العام حتى الآن، وستستقبل حوالي مليوني حاج من جميع العالم، العام الحالي.


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