  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:04 ص
بحث متقدم
الجزائر

الجزائر تتوج بلقبها الثاني في كأس الأمم على حساب السنغال

كلية الإعلام

دعوات مقاطعة كليات الإعلام تثير ضجة واسعة

محمد أبو تريكة

«أبو تريكة»: مصر نجحت بامتياز في تنظيم أمم إفريقيا

الإيجارات القديمة

أصحاب الإيجارات القديمة في خطر

قوارب إيران

إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية بـ"هرمز"

أرشيفية

مخاوف من زيادة الأسعار قبل عيد الأضحى

تركي آل الشيخ

مفاجأة.. «تركي آل الشيخ» يقترب من شراء هذا النادى

أدوية - صورة أرشيفية

هل يشعل البنزين أسعار الأدوية ؟

حجاج

سر ترحيل 300 حاج مصرى من السعودية

ستورمي

بالتفاصيل.. وثائق جديدة تؤكد دفع «ترامب» رشاوى لممثلة إباحية

الإمارات تعلن تخفيض رسوم تصريح العمل بنسبة 50%

عرب وعالم

الإمارات
الإمارات

خالد الشرقاوي - وكالات

أخبار متعلقة
#

مدرب المنتخب السابق يعلن اعتزال التدريب بسبب الفضائح الأخلاقية

#

الأحد.. فتح الحدائق بالمجان للمواطنين

#

بدء تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات مصر من حديد التسليح والصلب

#

تراجع أرباح بنك مصر 50% بنهاية يونيو 2018

بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، تطبيق رسوم جديدة مخفضة لـ 145 خدمة ومعاملة من بينها 17 خدمة بنسبة تخفيض إجمالية تبلغ 50 % وتصل إلى 94 % و128 معاملة يتم إنجازها من خلال مراكز الخدمة التي تقدم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها وهي مراكز تسهيل وتدبير وتوافق وتوجيه فضلاً عن خدمة تقييم.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقرير بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي ، أشار فيه المستشار العمالي بالسفارة ياسر أحمد عيد، إلي أنه وبموجب القرار، تم تخفيض رسم طلب تصريح عمل لمن هم على إقامة ذويهم لمختلف فئات المنشآت من 200 إلى 100 درهم بنسبة تخفيض بلغت 50 %.

كما انخفض رسم طلب تصريح العمل من 200 إلى 100 درهم بنسبة بلغت 50 %، فيما انخفض رسم إصدار التصريح للعامل الماهر ومدة عامين وكذلك رسم تجديد التصريح بنسبة 50 % أيضا لمختلف فئات المنشآت، حيث يبلغ الرسم الحالي لإصدار التصريح وتجديده لمنشآت الفئة الأولى 150 درهما والفئة الثانية المستوى (أ) 250 درهما ، والمستوى (ب) 500 درهم، والمستوى (ج) 750 درهما، والمستوى (د) 1000 درهم، ويبلغ الرسم لمنشآت الفئة التالية 2500 درهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الفرحة تغمر مدن وقرى الجزائر عقب التتويج بأمم إفريقيا
» هذا ما قاله ترامب عن احتجاز الناقلة البريطانية بمضيق هرمز
» ثنائي جزائري الأفضل.. والهداف نيجيري بأمم إفريقيا
» 8 أرقام للجزائر بعد التتويج باللقب القاري
» ترامب يبحث مع أعضاء بـ"الشيوخ" هذا الأمر الهام بشأن تركيا
» الجزائر تتقدم على السنغال في الدقيقة الأولى من المباراة
» إصابة 74 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» قطر تعلن الانتهاء من 75% من منشآت كأس العالم 2022
» أمريكا تدرج قياديًا بـ«حزب الله» ضمن قائمة العقوبات
» "النور": محاولات الإرهابيين الفاشلة في استهداف الأبرياء بسيناء إجرام
» قوات الدعم السريع تنسحب من مواقع بالخرطوم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود