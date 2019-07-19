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أطباء يخرجون "مفك وشفرات حلاقة" من معدة مريض!

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أرشيفية
أرشيفية

خالد الشرقاوي - متابعات

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مريض السكر يجب أن يفطر في هذه الحالة

تمكن أطباء من مدينة "تشاتاربور" الهندية، من مساعدة شاب يبلغ من العمر 30 عامًا عانى من آلام في المعدة، وكان الأطباء على مفاجأة حيث عثروا على 33 جسمًا غريبًا في بطن الشاب منها شفرات حلاقة وسكاكين.

الشاب الهندي، نقل إلى المشفى بعدما عانى من آلام في المعدة، ليقوم الأطباء بإجراء عملية جراحية له، وكانت المفاجأة بالعثور على 33 جسمًا غريبًا كانت في معدة المريض، عبارة عن سكاكين ومفك وشفرات حلاقة وأدوات بلاستيكة تم استخراجها من معدة المريض.

وكانت والدة المريض، قد أخبرت الأطباء بأن ابنها "يأخذ أي شي ويأكله"، مما دفع الأطباء لإجراء مسح بالأشعة السينية، وأضاف الأطباء بأن الشاب ربما يعاني من مرض يعرف بـ"الأكوفاجيا" وهو اضطراب يأكل فيه الأشخاص أشياء حادة ومعدنية وأشياء صعبة الهضم.

ويحدث هذا المرض غالبًا مع اضطرابات نفسية تعوق الأداء، مثل التوحد أو انفصام الشخصية.

وقال الطبيب المشرف على علاج الشاب بأنه يتعافى حاليا، وسيخرج من المستشفى خلال الأيام الخمسة المقبلة.


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