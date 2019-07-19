خليجي يطعن صديقة بسبب خلافات مالية بالدقي

19 يوليه 2019 - 06:08 م

نشبت مشاجرة عنيفة بين صديقين عربييّ الجنسية، بسبب خلافات مالية، انتهت بطعن أحدهما للآخر وإصابته بجرح بالرقبة، وتمكنت مباحث الدقي من القاء القبض علي المتهم..

تلقي اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من المستشفى بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصابا بجرح سطحي بالرقبة وتم اسعافه، أفادت التحريات بقيادة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث أن المجني عليه عربي الجنسية ويقيم برفقة صديق يحمل ذات الجنسية وان الصديق وراء ارتكاب الجريمة.

أفادت التحريات بقيادة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث قطاع وسط الجيزة ان خلافات مالية بين الشابين أدت لحدوث مشاجرة بينهما فأسرع المتهم الي المطبخ واستل سكينا وعاد الي صديقه محاولا تهديده بها فاصابه في رقبته وسبب له جرحا قطعيا.

تمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي من القاء القبض علي المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خلاف علي مبلغ مالي بينهما.