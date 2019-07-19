مفاجأة.. «تركي آل الشيخ» يقترب من شراء هذا النادى

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تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ

متابعات ـ محمد عبدالرحمن

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يقترب تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية، من تملك نادي أوروبي بشكل كامل، على غرار ناديه "بيراميدز"، قبل أن يبيعه.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن تركي آل الشيخ بات قريبًا من تملك نادي غرناطة الإسباني، حيث يفاضل بينه وبين نادي أمييان الفرنسي لتملك أحدهما في الفترة المقبلة.

ووصلت مفاوضات تركي آل الشيخ لتملك أحد الناديين إلى مرحلة متقدمة، بعد أن تم الاتفاق على كافة التفاصيل المالية ويتبقى فقط التوقيع على العقود.

وأحدث تركي آل الشيخ طفرة في الدوري المصري، بعد أن تملك نادي بيراميدز الذي نافس على اللقب المحلي في موسمه الأول، قبل أن يبيعه.


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