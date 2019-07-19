«المحافظين» يطالب محافظ الإسماعيلية بالتدخل لوقف هدم مبنى أثري

19 يوليه 2019 - 06:43 م

طالب مدحت الحوفي، أمين حزب المحافظين بالإسماعيلية، المحافظ بالتدخل لوقف عملية هدم أحد المباني الأثرية بالمحافظة، والكائن بحر الإفرنج، والذي يعود إنشائه إلى أكثر من 100 عام.

وقال "الحوفى"، إنه يجب على اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، التدخل لدى وزارة الآثار لوقف هدم المبنى من قبل مالكه الجديد، على اعتبار أن المبنى يعتبر أثرى، وكان الرئيس الراحل محمد أنور السادات يجلس على المقهى الذى يشغل الدور الأرضي به.

وأضاف، أن أحد رجال الأعمال قام بشرائه منذ مدة، ويعمل حاليًا على هدمه وبناء برج سكني بدلًا منه، كما انه حصل على حكم قضائي بطرد المستأجر للدور الأرضي "صاحب المقهى".