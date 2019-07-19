  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر01:02 ص
بحث متقدم
الجزائر

الجزائر تتوج بلقبها الثاني في كأس الأمم على حساب السنغال

كلية الإعلام

دعوات مقاطعة كليات الإعلام تثير ضجة واسعة

محمد أبو تريكة

«أبو تريكة»: مصر نجحت بامتياز في تنظيم أمم إفريقيا

الإيجارات القديمة

أصحاب الإيجارات القديمة في خطر

قوارب إيران

إيران تعلن احتجاز ناقلة نفط بريطانية بـ"هرمز"

أرشيفية

مخاوف من زيادة الأسعار قبل عيد الأضحى

تركي آل الشيخ

مفاجأة.. «تركي آل الشيخ» يقترب من شراء هذا النادى

أدوية - صورة أرشيفية

هل يشعل البنزين أسعار الأدوية ؟

حجاج

سر ترحيل 300 حاج مصرى من السعودية

ستورمي

بالتفاصيل.. وثائق جديدة تؤكد دفع «ترامب» رشاوى لممثلة إباحية

أرقام تدعم منتخب الجزائر قبل نهائي كان 2019

الرياضة

الجزائر
الجزائر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعرف على مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

#

استعدادات أمنية بـ"باريس" استعدادًا لنهائي كأس إفريقيا

#

منتخب السنغال يتأهل إلى نهائي أمم إفريقيا

#

أول تعليق لنجم الجزائر بعد استبعاده من «كان 2019»

الجزائر

المصريون

امم افريقيا

تتجه أنظار الجماهير في مختلف أنحاء العالم نحو ملعب القاهرة الدولي التي يستضيف نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي الجزائر مع السنغال في التاسعة مساء.

وحقق منتخب الجزائر رقم مميز خلال البطولة حيث ساهم 9 لاعبين مختلفين في تسجيل هدف على الأقل للمنتخب الجزائري في كأس الأمم الأفريقية 2019 وهم يوسف عطال، يوسف بلايلي، إسماعيل بن ناصر، رامي بن سبعيني، بغداد بونجاح، سفيان فدولي، رياض محرز، أدام أوناس وإسلام سليماني أكثر من أي فريق آخر.

الجزائر بالأبيض والسنغال بالأخضر في نهائي أمم أفريقيا


وكانت السنغال تأهلت للمباراة النهائية، بعد تخطيها عقبة تونس 0/1، فيما تغلبت الجزائر على نيجيريا 1/2، في نصف النهائي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما قاله ترامب عن احتجاز الناقلة البريطانية بمضيق هرمز
» ثنائي جزائري الأفضل.. والهداف نيجيري بأمم إفريقيا
» 8 أرقام للجزائر بعد التتويج باللقب القاري
» ترامب يبحث مع أعضاء بـ"الشيوخ" هذا الأمر الهام بشأن تركيا
» الجزائر تتقدم على السنغال في الدقيقة الأولى من المباراة
» إصابة 74 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة
» قطر تعلن الانتهاء من 75% من منشآت كأس العالم 2022
» أمريكا تدرج قياديًا بـ«حزب الله» ضمن قائمة العقوبات
» "النور": محاولات الإرهابيين الفاشلة في استهداف الأبرياء بسيناء إجرام
» قوات الدعم السريع تنسحب من مواقع بالخرطوم
» "أبوالهول" يسدد لطالب طعنة تودي بحياته في الهرم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    03:31 ص

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود