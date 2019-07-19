جماهير الجزائر تقتحم ستاد القاهرة

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اقتحمت بعض جماهير الجزائر ملعب ستاد القاهرة، الذى يحتضن نهائي كأس الأمم الإفريقية، بين منتخبي الجزائر والسنغال  في التاسعة من مساء اليوم.

ونشر قناة النهار الجزائر مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام الجماهير وتحطيم أحد أبواب الملعب بعدما احتشد المئات منهم أمام الأبواب قبل ساعات من انطلاق المباراة.

 

شاهد الفيديو 

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