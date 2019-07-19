أستاذ عقيدة عن حملة تطهير المقابر من السحر: تفسد عقيدة الإنسان

19 يوليه 2019 - 06:59 م

عبرت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة والعقيدة بجامعة الأزهر، عن استيائها من حملة تنظيف المقابر من السحر الأسود، التي بدأت في القناطر الخيرية.





وأشارت إلى أنها مندهشة من الانحدار الفكري فيما يتعلق بأعمال السحر والدجل؛ كونها لا تتفق مع صحيح الدين أو العقيدة السليمة.





وأضافت أن حملة تنظيف المقابر من السحر الأسود تعد أعمالا شيطانية تفسد عقيدة الإنسان، لافتًا إلى أنها تتعجب من الخرافات والشياطين التي تلعب بعقول البشر في مسألة الدجل.





وشددت في تصريحات متلفزو على أن «الذي يقوم على أعمال السحر والدجل يمس صحيح الدين ويخرج من الملة، وأن من ترغب في إصلاح علاقتها مع زوجها يكون من خلال حسن العلاقة الطيبة الكريمة والمعاملة الحسنة وبالأخلاق الحميدة».







