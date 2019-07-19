رئيس ائتلاف دعم مصر: وزير الأوقاف رجل دين ودولة

19 يوليه 2019 - 07:04 م

قال عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ، إن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رجل دين ودولة .

وأضاف القصبي، أن جمعة أحدث طفرة نوعية شاملة داخل الوزارة ، حتى أصبحت ذات مسئوليات عديدة دينية وأخلاقية واجتماعية ، ومسئوليات محلية ودولية ؛ فقامت بإنشاء العديد من المراكز الثقافية العالمية ، ومراكز لتحفيظ القرآن الكريم ، وطباعة الكتب باللغة العربية وبالعديد من اللغات الأجنبية ، فصار دور وزارة الأوقاف في خدمة المجتمع ملحوظًا .

وأشار القصبي ، إلى أن لدعاة وزارة الأوقاف دورًا بالغ الأهمية ، ومهمة أخلاقية كبيرة في وقت تداعت الأمم على العالم العربي والإسلامي ؛ لذلك نحتاج اليوم لدور الدعاة لإحداث نوع من التوازن النفسي والبشري ، واستعادة منظومة القيم الأخلاقية ، وذلك عن طريق تجديد الخطاب الديني ، فكل ما يبذل من جهود إصلاحية في المجال الاقتصادي والاجتماعي لابد من مساندة الجانب الدعوي والأخلاقي على أيدى علماء ودعاة الأوقاف الذين أشاعوا روح التفاؤل والأمل بعد أن سادت روح اليأس ، فيجب أن نستغل هذه الفرصة في ظل وجود مختار جمعة على رأس وزارة الأوقاف الذي أثبت وبكل المقاييس أنه رجل دين ودولة ، فاستعادت الوزارة هيبتها ومكانتها فاستطاعت أن تخلص بيوت الله من قبضة الجماعات المتطرفة ذات الفكر المتشدد.

وأكد القصبي، أن وزارة الأوقاف قد استعادت هيبتها ومكانتها عالميًا ودوليًا ؛ فتستضيف أكثر من 60 دولة أجنبية وأفريقية في المسابقة الدولية للقرآن الكريم ، وهذه دلالة واضحة على أهمية ودور الأوقاف داخليًا وخارجيًا .