مصرع وإصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين بالمحلة

19 يوليه 2019 - 07:07 م

نشبت مشاجرة بقرية ميت الليث هاشم التابع لمركز المحلة بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، بين عائلتين استخدمت فيها الأسلحة البيضاء، لخلافات على قطعة أرض مما تسبب فى مصرع شخص وإصابة 2 أخرين وتم نقلهما إلى طوارئ مستشفي المحلة العام.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقي إخطارًا من العميد مجدي عوض مأمور مركز المحلة يفيد بورود بلاغات من أهالي ومواطني قرية ميت الليت تفيد بمصرع "نصر ر ا" وإصابة "محمود ا ا" و"مصطفى ر ا" بجرح نافذ فى مشاجرة بين عائلتين بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات على قطعة أرض.

كما باشر العقيد وليد الجندى رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والرائد عمر أبو بكر رئيس المباحث إلى موقع الحادث للمعاينة، وتم فرض كردون أمنى والتحقيق فى الواقعة كما تم ضبط أطراف المشاجرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الواقعة.