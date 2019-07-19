اللجنة المنظمة تجمع نصف مليون جنيه تبرعات لـ «أبو الريش»

19 يوليه 2019 - 07:08 م

نجحت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية برئاسة محمد فضل، في جمع نصف مليون جنيه لصالح مستشفى أبو الريش ضمن مبادرة اللعب من أجل رسالة .

اللجنة حرصت على الاستفادة من الشعبية العالمية لكأس الأمم الإفريقية، لتوجيه رسائلها في مبادرة بدأت بالتبرع لمستشفى مجدي يعقوب لأمراض القلب والآن مستشفى أبو الريش .

وزار محمد فضل مدير البطولة مستشفى أبو الريش اليوم نيابة عن اللجنة المنظمة ورئيسها هاني أبو ريدة، وقدم هدايا للأطفال في ظل أجواء رائعة.

حضر الزيارة من أساطير كرة القدم الأفريقية نوانكو كانو ودانيل أموكاشي وخاليلو فاديجا وكالوشا بواليا .