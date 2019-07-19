برلماني: المحافظات على استعداد كامل لتنفيذ "تدوير المخلفات"

19 يوليه 2019 - 07:43 م

قال النائب مديح زناتى عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن المجلس ناقش ملف منظومة المخلفات الصلبة، وتم الإعداد لكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذها، لافتا إلى أن المخلفات تختلف من محافظة عن أخرى.





وأضاف زناتى فى تصريحات له، أن هناك محافظات بدأت بالفعل فى بناء الأماكن التى توضع بها المخلفات وأيضا إنشاء المصانع اللازمة للتدوير، مشيرا إلى أن طريقة دراسة المشروع وفقا لنوع المخلفات هو الأمر الذى يعرقل استكمال المنظومة.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بدفع الجهود المبذولة لتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة، في أسرع وقت، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، على النحو الحضاري الذي يليق بمصر، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة من خلال إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات.







