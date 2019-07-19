"بونجاح" يقود هجوم الجزائر أمام السنغال

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المصريون

السنغال

أعلن الجهاز الفني لمنتخب الجزائر بقيادة جمال بلماضي،  تشكيل محاربي الصحراء الذي يخوض لقاء نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام السنغال بعد قليل على إستاد القاهرة.


وضم تشكيل منتخب الخضر:
ريس مبولحي حارس مرمى وفي الدفاع زفان - عيسى ماندي - جمال بلعمري - رامي بن سبعيني وفي الوسط عدلان قديورة وإسماعيل بن ناصر -سفيان فيجولي - يوسف بلايلي وفي الهجوم رياض محرز - بغداد بونجاح.

وكانت السنغال قد تأهلت للمباراة النهائية، بعد تخطيها عقبة تونس 0/1، فيما تغلبت الجزائر على نيجيريا 1/2، لحساب نصف النهائي.

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