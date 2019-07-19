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الجزائر تتوج بلقبها الثاني في كأس الأمم على حساب السنغال

الرياضة

الجزائر
الجزائر

المصريون ووكالات

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واصل المنتخب الجزائري تفوقه على المنتخب السنغالي بعدما تغلب عليه اليوم الجمعة 1 / صفر في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا ليتوج للمرة الثانية في تاريخه بطلا للقارة بعد اللقب الذي أحرزه في 1990.
ورسخ المنتخب الجزائري من عقدة المنتخب السنغالي بعدما حقق انتصاره الرابع عشر على المنتخب السنغالي في 23 مباراة التقيا خلالها سواء على الصعيدين الرسمي أو الودي.
ولم يتمكن المنتخب السنغالي سوى من تحقيق الفوز في أربع مباريات فقط وتعادلا في خمس لقاءات، علما بأن سلسلة مواجهاتهما بدأت في الأول من مايو 1977.
وبلغ عدد الأهداف التي سجلها المنتخب الجزائري في شباك منتخب السنغال 35 هدفا، بينما سجل السنغاليون 18 هدفا فقط، وهو ما يعكس حجم تفوق الخضر على منتخب (أسود التيرانجا) في المواجهات المباشرة.
وحقق منتخب الجزائر أكبر انتصار على نظيره السنغالي في 25 يوليو عام 1993، عندما تغلب عليه 4 / صفر في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بتونس عام 1994.
في المقابل، حقق المنتخب السنغالي انتصاره الأكبر على الجزائر في 22 سبتمبر عام 2001، حينما فاز عليه 3 / صفر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم عام 2002 بكوريا الجنوبية واليابان.
وكانت مباراة اليوم هي المواجهة الخامسة بين المنتخبين في بطولات أمم أفريقيا، وبطبيعة الحال يمتلك المنتخب الجزائري الأفضلية أيضا في مواجهاتهما في المسابقة القارية.
وحقق منتخب الجزائر أربعة انتصارات، بينما فرض التعادل نفسه على اللقاء الرابع.
وبدأت مواجهات المنتخبين في أمم أفريقيا بنسخة البطولة التي أقيمت في الجزائر عام 1990، عندما التقيا في المربع الذهبي آنذاك، حيث فاز (الخضر) 2 / 1، ليستكمل الفريق مشواره الناجح ويتوج بلقبه الوحيد في البطولة.
وجاءت المواجهة الثانية بين المنتخبين بأمم أفريقيا خلال نسخة المسابقة عام 2015، التي أقيمت في غينيا الاستوائية، حينما التقيا في مرحلة المجموعات، حيث واصل المنتخب الجزائري تفوقه عقب فوزه 2 / صفر على السنغال.
في المقابل، فرض التعادل الإيجابي 2 / 2 نفسه على اللقاء الثالث بينهما بالبطولة، عندما تقابلا في دور المجموعات عام 2017 في الجابون، قبل أن تستأنف الجزائر تفوقها بالفوز 1 / صفر في مرحلة المجموعات بنسخة المسابقة الحالية، ثم حقق المنتخب الجزائري الفوز في المباراة النهائية اليوم بهدف نظيف ليتوج باللقب.
وبوجه عام، لم يتمكن منتخب السنغال من تحقيق أي فوز على نظيره الجزائري في مختلف المباريات الرسمية والودية منذ 31 مايو عام 2008، عندما تغلب عليه 1 / صفر في التصفيات المؤهلة لبطولتي كأس العالم وأمم أفريقيا2010.

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