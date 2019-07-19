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ترامب يبحث مع أعضاء بـ"الشيوخ" هذا الأمر الهام بشأن تركيا

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ترامب
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وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوة إلى أبرز الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ لعقد اجتماع في البيت الأبيض، الثلاثاء، حول تركيا وملف شرائها منظومة الدفاع الجوي والصاروخي الروسية "إس 400"، وفق إعلام أمريكي.
ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن الاجتماع من المحتمل أن يعقد عصر الثلاثاء.
والخميس، أعلن ترامب أن بلاده لا تفكر في فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة "إس 400" من روسيا.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، عن بدء مرحلة إخراج تركيا من برنامج إنتاج مقاتلات "إف 35" بسبب شرائها منظومة "إس 400".
وكانت الإدارة الأمريكية هددت تركيا باستثنائها من برنامج مقاتلات "إف 35"، إذا حصلت على منظومة "إس 400" من روسيا.
وفي 12 يوليو/تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية إس 400.
وتعد "إس-400"، من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورًا في العالم، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية. 

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