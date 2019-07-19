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غرفة الشحن البريطانية:

احتجاز الناقلة "تصعيد" للتوتر في الخليج

عرب وعالم

إيران تحتجز ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز
إيران تحتجز ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز

المصريون ووكالات

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قالت غرفة الشحن بالمملكة المتحدة، إن احتجاز القوات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية "ستينا إيمبيرو" يمثل انتهاكًا للوائح الدولية وتصعيدًا للتوترات في الخليج.
وقال بوب سانغوينيتي، المدير التنفيذي لغرفة الشحن البريطانية، إن هذا الإجراء "ينتهك اللوائح الدولية التي تحمي السفن وطواقمها أثناء قيامهم بأعمالهم المشروعة في المياه الدولية".
ودعا "سانغوينيتي" الحكومة البريطانية للقيام بـ "كل ما هو لازم" لضمان سلامة وعودة طاقم السفينة.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، توقيف ناقلة نفط بريطانية تحمل اسم "ستينا إيمبيرو"، أثناء عبورها مضيق هرمز، لـ"عدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية".
وعلى خلفية ذلك، انعقد اجتماع وزاري بريطاني يضم الخارجية والدفاع لبحث ردّ لندن على احتجاز إيران ناقلتها في مضيق هرمز، بحسب إعلام محلي

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