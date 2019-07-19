احتجاز الناقلة "تصعيد" للتوتر في الخليج

19 يوليه 2019 - 11:00 م

قالت غرفة الشحن بالمملكة المتحدة، إن احتجاز القوات الإيرانية ناقلة النفط البريطانية "ستينا إيمبيرو" يمثل انتهاكًا للوائح الدولية وتصعيدًا للتوترات في الخليج.



وقال بوب سانغوينيتي، المدير التنفيذي لغرفة الشحن البريطانية، إن هذا الإجراء "ينتهك اللوائح الدولية التي تحمي السفن وطواقمها أثناء قيامهم بأعمالهم المشروعة في المياه الدولية".

ودعا "سانغوينيتي" الحكومة البريطانية للقيام بـ "كل ما هو لازم" لضمان سلامة وعودة طاقم السفينة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات الحرس الثوري الإيراني، توقيف ناقلة نفط بريطانية تحمل اسم "ستينا إيمبيرو"، أثناء عبورها مضيق هرمز، لـ"عدم مراعاتها القوانين الدولية البحرية".