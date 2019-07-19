ثنائي جزائري الأفضل.. والهداف نيجيري بأمم إفريقيا

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احتكر لاعبو المنتخب الجزائري على جوائز بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي أقيمت في مصر.
وتغلب المنتخب الجزائري، الجمعة، على نظيره السنغالي بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة القارية.
وفاز إسماعيل بن ناصر لاعب المنتخب الجزائري بجائزة أفضل لاعب في البطولة القارية.
وصنع بن ناصر 3 تمريرات حاسمة في البطولة منها تمريرة سجل منها بغداد بونجاح هدف انتصار الجزائر على السنغال في النهائي القاري.
وتوج رايس مبولحي حارس مرمى الجزائر بجائزة القفاز الذهبي كأفضل حارس في كأس أمم إفريقيا، بعدما استقبلت شباكه هدفين فقط طوال مشوار منتخب بلاده.
وانتزع المهاجم النيجيري ايغالو لقب هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية بعدما أحرز خمسة أهداف متربعًا على القمة في سبع مباريات خاضها مع منتخب "النسور الخضراء". 

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