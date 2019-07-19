هذا ما قاله ترامب عن احتجاز الناقلة البريطانية بمضيق هرمز

19 يوليه 2019 - 11:10 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن واشنطن ستناقش مع بريطانيا، مسألة احتجاز إيران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.



وفي تصريحات إعلامية بالبيت الأبيض، قال ترامب متحدثا عن إيران: "إنها لا تأتي سوى بالمشاكل"، وأضاف: "سترون أني كنت محقًا بشأن إيران".

وأشاد ترامب بما وصفه بـ"التحالف الوثيق" بين بلاده وبريطانيا، قائلًا: "نتمتع دائمًا بتحالف وثيق جدًا مع المملكة المتحدة".

ولفت إلى أن عددًا قليلًا جدًا من الناقلات الأمريكية تمر عبر مضيق هرمز، بسبب اعتماد بلاده على كثير من مصادرها للطاقة.

واستدرك بالقول: "رغم ذلك، لا يزال الوجود الأمريكي في المنطقة قويًا (..) لدينا الكثير من السفن الحربية هناك".

وتابع: "علمت بالتطورات في الخليج (احتجاز الناقلة)، وسنتناقش مع المملكة المتحدة بهذا الأمر".

وفي وقت سابق الجمعة، اتهمت الخارجية البريطانية إيران باحتجاز ناقلتي نفط لها في مضيق هرمز، معربة عن قلقها الشديد بشأن ذلك.

