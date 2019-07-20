» مدرب الجزائر: اللاعبون هم الأبطال الحقيقيون

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أعرب جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري، الجمعة، عن فخره واعتزازه بلاعبي الجزائر عقب التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي أقيمت في مصر.
جاءت تصريحات بلماضي عقب فوز الجزائر في النهائي على السنغال بهدف دون رد في المباراة النهائية للبطولة القارية.
وفي تصريح تلفزيوني، قال بلماضي "أمر تاريخي أن نتمكن من التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية بعد غياب 29 عامًا".
وأضاف "حققنا اللقب عام 1990، والآن وبعد غياب طويل ومسار طويل جدًا حققنا اللقب من جديد".
وأضاف "أنا لا أساوي أي شيء دون اللاعبين، هم الأبطال الحقيقيون، مساهمتي الفنية كانت بسيطة جدًا مع هذا الجيل".
واختتم بلماضي تصريحاته بالقول "نستحق التتويج باللقب، المباراة كانت معقدة جدًا وصعبة للغاية ولكن النهائيات دائمًا ما تُلعب على تفاصيل صغيرة". 

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