» نجلة نجيب محفوظ تكشف حقيقة سرقة مقتنيات والدها

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نفت أم كلثوم، ابنة الأديب الراحل نجيب محفوظ، أن تكون أدلت بأي تصريحات تشير إلى فُقدان عدد من المقتنيات التي أهدتها أسرة أديب نوبل إلى وزارة الثقافة من أجل إنشاء متحف الأديب العالمي أو أن تكون مستاءة من المتحف الذي تم افتتاحه مؤخراً، أو أن تكون تحدثت عن ضياع المقتنيات الخاصة بوالدها.
وأضافت أم كلثوم، في تصريحات خاصة للإعلامية منى الشاذلي خلال برنامج "معكم" على فضائية سي بي سي، أن ما تردد حول غضبها بسبب ضياع عدد من المقتنيات الخاصة بوالدها غير صحيح، وشددت على أنها لا تعرف مصدر هذه الشائعات، وقالت: "أنا أهديت الوزارة مقتنيات كثيرة جدًا تخُص والدي".
وأشادت أم كلثوم بالدور الذي قامت به إيناس عبدالدايم -وزير الثقافة- من أجل افتتاح المتحف الذي طال انتظاره، وقالت إن «عبدالدايم» هى التى حققت حلم المتحف ويجب أن يوجه لها الشكر.
وحول الخلاف بين وزارتي الثقافة والآثار بسبب تبعية قصر محمد بك أبو الدهب لوزارة الآثار وليس الثقافة قالت أم كلثوم: "ربما هذا الخلاف هو الذي أدى إلى تأخر موعد افتتاح المتحف 13 عامًا".

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