علاء مبارك يكشف حقيقة وفاة والده الرئيس الأسبق

تداولت عدد من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة تفيد بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.



وعلق نجله علاء مبارك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‏الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات».

وعلق نجله علاء مبارك، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «‏الحمد والشكر لله الوالد بخير ولا صحة لهذه الشائعات».