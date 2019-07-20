» خبير زراعي يدعو طلاب الثانوية العامة لهذا الأمر الهام

أطلق محمود قاسم، خبير أنظمة الرى الحديثة، دعوة لطلبة الثانوية العامة للالتحاق لكليات الزراعة والطب البيطرى لسد العجز فى تخصصات الزراعة والهندسة الزراعية والطب البيطرى فى المشروعات القومية العملاقة التى تتبناها الدولة.



وأوضح الإعلامى محمد غانم، عبر برنامجه "الجدعان" على فضائية "القاهرة والناس 2"، أن توجه الدولة خلال هذه الفترة لإقامة العديد من المشروعات الزراعية مثل شرق العوينات و الـ1.5 مليون فدان والاستثمار فى مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، لافتاً إلى أن المجال مفتوح لخريجى كليات الزراعة والطب البيطرى والهندسة الزراعية للعمل بهذه المشروعات.





