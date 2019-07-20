  • السبت 20 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر09:53 ص
بحث متقدم
الرئيس

أمير الكويت للرئيس : أبارك لك هذا النجاح

الدولار

تعرف علي سعر الدولار اليوم

صلاح

ليفربول يجهز مفاجأة مدوية لـ"صلاح"

الملك سلمان

قرار مفاجيء من الملك سلمان

ريهام سعيد

لأول مرة .. ريهام سعيد تكشف عن السبب الحقيقي لمرضها

حسن شحاتة

تعليق مفاجيء من "حسن شحاتة" على تدريبه للمنتخب

جمال بلماضي مدرب الجزائر

هكذا سخر "جمال بلماضي" من تشجيع المصريين للجزائر

أبو تريكة

أبو تريكة يعبر عن غضبه: أرفض حدوث هذا الأمر بنهائي أفريقيا

حسن شحاتة

تعليق صادم لـ"أديب" على تدريب حسن شحاتة للمنتخب

الإعلامي توفيق عكاشة

"عكاشة" يكشف عن أخطر مخطط لتدمير العالم

بالفيديو..

هذا ما قاله "أديب" عن تتويج الجزائر بلقب "كان 2019"

آخر الأخبار

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله "أديب" عن خروج منتخب من"كان 2019"

#

"التعليم" تكشف عن أزمة في تنسيق هذا العام

#

تعليق غير متوقع من "علاء مبارك" على خسارة المنتخب

#

هذا ما كتبه شاعر مصري عن الليمون قبل 60 عاما

هنأ الإعلامي عمرو أديب، منتخب الجزائر، عقب تتويجه بلقب بطولة الإمم الإفريقية 2019، بعد الفوز على منتخب السنغال بهدف دون رد على استاد القاهرة الدولي، قائلا: "ألف مبروك للجزائر.. القاهرة هتخضر".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع  على قناة "mbc مصر"، يوم  الجمعة، أن الجزائر تستحق الفوز حيث بذل المدرب واللاعبين مجهودا كبيرا، قائلا: "ماتش تقيل.. العالم كله سيحتفل بالجزائر النهاردة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يفصل عمر بن عبد العزيز الموظفين المسيحيين من وظائفهم! (22)

محمود سلطان

لماذا يحذرون من كليات الإعلام؟!

فراج إسماعيل

فشل المنتخب.. الطبيعة وما وراء الطبيعة

د. هشام الحمامي

أمريكا بين جيفرسون و ترامب

ياسر أنور

الملوخية والتعاليم الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

مشروع عمر الفكري (1)

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» مذيعة "بي إن سبورت": شكرا لمصر التي نظمت البطولة الأجمل
» الأهلي يرد رسميا على "قنبلة" مرتضى منصور
» فنان شهير يرد على تصريح لزميلته قالت فيه إنها "تشمئز منه"
» مصدر أمني يفجر مفاجأة مدوية عن اغتصاب شاب لوالدته
» أبو تريكة يهنيء مصر بعد فوز الجزائر .. لماذا؟
» وزيرة الهجرة ترد على واقعة الطائرة الرومانية
» هل يشعل البنزين أسعار الأدوية ؟
» هذا ما قاله "أديب" عن تتويج الجزائر بلقب "كان 2019"
» خبير زراعي يدعو طلاب الثانوية العامة لهذا الأمر الهام
» نجلة نجيب محفوظ تكشف حقيقة سرقة مقتنيات والدها
» مدرب الجزائر: اللاعبون هم الأبطال الحقيقيون

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:31

  • شروق

    05:09

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الشقق المفروشة - أرشيفية
الزواج
أعمال سحر
صورة تعبيرية لمسيلمة الكذاب
الوقود