» وزيرة الهجرة ترد على واقعة الطائرة الرومانية

20 يوليه 2019 - 12:50 ص

كشفت وزيرة الهجرة، أنها تواصلت مع المواطن المصري المعتدى عليه داخل طائرة على الخطوط الرومانية، مشيرة إلى أن زوجة المواطن المصري كانت تحمل حقيبة متوسطة الحجم وتضعها أمام مخرج الطوارئ، وحدثت مشادة بين الزوجة وطاقم الطائرة بسبب الحقيبة.



وأضافت خلال برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، يوم الجمعة، أنهم تواصلوا مع سفير مصر ببوخاريست، موضحة أن هناك بيان سيصدر من الخطوط الرومانية لتوضيح الواقعة، ولا بد من رد حق المواطن الذي تم إهانته بهذا الشكل.

