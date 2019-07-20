"عكاشة" يكشف عن أخطر مخطط لتدمير العالم

20 يوليه 2019 - 01:00 ص

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك مخطط منذ 1980 كان يستهدف إحداث صراع وحروب بين القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة وهم: مصر والسعودية وتركيا وإيران من أجل تنفيذ نظرية "السمك يأكل بعضه".



وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، أن هذه النظرية تعتمد على الجهل والتعصب الطائفي والديني لصالح دول خارجية لتدمير الشعوب.

