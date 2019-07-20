أبو تريكة يعبر عن غضبه: أرفض حدوث هذا الأمر بنهائي أفريقيا

20 يوليه 2019 - 05:29 ص

عبر النجم المصري محمد أبو تريكة عن رفضه لحمل النجم الكاميروني السابق صامويل إيتو لكأس بطولة الأمم الأفريقية قبل بدء المباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية التي انتهت بفوز الجزائر بهدف مقابل لا شيء وتتويجها بالبطولة.



وقال "أبو تريكة" في تصريحات لـ"بي إن سبورت" : ""مع احترامي لصامويل إيتو الاسم الكبير.. كنت أتمني أن يحمل الكأس لاعب مصري، ولدينا نجوم كبار، بجانب أن البطولة تنظم في مصر، كما أننا لاعبون أحرزوا الكأس 3 مرات".



وأضاف: "كنت أتمنى من اللجنة المنظمة أن تطلب هذا الطلب من نجوم مصريين كبار مثل أحمد حسن أو وائل جمعة أو أحمد فتحي ، حيث أن البطولة على أرضنا ، وكل واحد ممن ذكرتهم حمل الكأس 3 و 4 مرات".



