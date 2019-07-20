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شاهد.. فضيحة أخلاقية لرئيس أوكرانيا على الهواء

عرب وعالم

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

متابعات - أمينة عبد العال

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وزير الدفاع

فضيحة

رئيس اوكرانيا

اخلاقية

سجلت كاميرا فضيحة أخلاقية للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لحظة دفعه لوزير الدفاع ستيبان بولتوراك، خلال تفتيش الوحدات التجريبية لنشر القوات المسلحة.

وأظهر المقطع لحظة استدارة ”زيلينسكي” فجأة وهو يدفع بولتوراك الذي اقترب منه، ومع ذلك، في وقت لاحق من الفيديو، استمع الرئيس الأوكراني مبتسما لتقرير وزير الدفاع، ثم ربت على كتفه بصورة غير رسمية.

يذكر أن الرئيس ”زيلينسكي” كان ممثلا تلفزيونيا، حيث انتقل من كرسي تمثيل دور الرئيس على الشاشة، إلى القيام بدور الرئيس من القصر الجمهوري، مطبقَا مقولة ” التاريخ قد تصنعه الصدفة أحيانا ” .


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